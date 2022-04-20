В Запорожской области оккупанты начали массированное наступление

Старух о ситуации в области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские военные начали массированное наступление на территории области. Власти просят людей эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов.

Об этом Старух сказал в эфире телемарафона UAразом.

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"Последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но были бои разной тяжести. На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону" , – рассказал Старух.

В Запорожской ОВА больше месяца назад обсудили стратегию, чтобы люди, живущие недалеко от Запорожья, перебирались в город. Построены линии фортификационной защиты, над которыми работают областные власти вместе с военным командованием. Постепенно из прифронтовых населенных пунктов эвакуируют людей.

"С городским головой Гуляйполя мы разработали план эвакуации, вывозили женщин и детей. Так же из Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов", – сообщил Старух.

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Но он добавил, что некоторые категории жителей отказались эвакуироваться в безопасные регионы и решили остаться в своих домах, подвергая себя опасности.

ВСУ отбили десять атак оккупантов на Донбассе

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили десять атак оккупантов. Враг понес значительные потери среди техники. Об этом сообщает ООС.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", — говорится в сообщении ООС.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

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12 танков;

артиллерийскую систему;

28 единиц бронированной автомобильной техники;

2 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО на Донбассе уничтожили:

один истребитель Су-34;

один вертолет Ка-52;

четыре беспилотника;

крылатую ракету.

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