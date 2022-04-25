В Запорожской области оккупанты готовятся к наступлению – глава ОГА

Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Запорожья / Коллаж "Сегодня"
Российские военные готовятся к наступлению в Запорожской области. Враг собрал много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.
Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Арефьев.
Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Запорожья, но им это плохо удается, утверждает глава ОГА.
"Из-за неудач врага расположение его сил на фронте не изменилось. Однако украинские воины имеют значительное преимущество – они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию", – говорится в сообщении.
Оккупанты обстреливали гражданских на Пасху
Как сообщил Арефьев, около 10:00 в Васильевке начались обстрелы именно тех мест, где на днях анонсировали освящение пасхальных корзин.
При этом захватчики распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.
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