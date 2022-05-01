В Запорожской области из-за оккупантов люди остались без домов и денег

Оккупанты обстреливают Запорожскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Запорожской области, обрывая жизнь людей, разрушая дома, уничтожая все, что было важно для местных жителей.
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их городка ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает домашний скот.
"Некоторые люди живут без крыши над головой, некоторых приютили другие жители. Это большое горе", – заявил Арефьев.
В городе сложная ситуация с продуктами питания. Хлеб снабжают перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья.
По словам самих местных жителей, люди, которые имели возможность – уехали. Остались те, у кого нет такой возможности, преимущественно пожилые люди.
"Сейчас очень сложная ситуация в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами", – отметил спикер ЗОВА.
В Запорожской области ВСУ разбомбили бронетехнику оккупантов
Украинские военные под Запорожьем уничтожили бронетехнику врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщает командование Сухопутных войск Украины.
"110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехнике в Запорожской области", – говорится в сообщении.
За 26 апреля воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:
- 50 человек личного состава противника;
- 2 – ранены;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300;
- 5 танков;
- Су-34.
- 6 – 122 мм гаубиц Д-30;
- 6 боевых бронированных машин;
- вражеский склад боеприпасов.