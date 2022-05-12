В Запорожье прогремел мощный взрыв – СМИ

В Запорожье был слышен взрыв / Коллаж "Сегодня"

В Запорожье прогремел мощный взрыв сегодня, 12 мая. Все из-за того, что взорвалась ракета, однако детали пока неизвестны.

Об этом сообщает telegram-канал Сегодня.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", по предварительной информации от областной военной администрации, взорвалась ракета. Подробности обещают позже.

Выезд из города закрыт

Из-за напряженной ситуации временно ограничили выезд из Запорожья. Все для того, чтобы смогли заехать машины, которые ожидают въезд в город уже несколько суток. Эвакуационные коридоры в сторону города будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача – переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", — говорится в сообщении.

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