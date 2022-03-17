В Запорожье прибыли первые переселенцы из блокадного Мариуполя

Люди эвакуируются из Мариуполя / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В Запорожье прибыли первые несколько тысяч жителей блокадного города-героя Мариуполя, 20 дней живших в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Люди истощены и до сих пор не верят, что смогли вырваться из ада.

"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб. Пили дождевую воду. Варили ложку каши на всю семью", — рассказывает жительница Мариуполя Ольга.

По ее словам, вырваться из ада люди пытались постоянно. Но российские оккупанты цинично нарушали договоренности и расстреливали "зеленые коридоры". А окрестности города полностью заминированы агрессором.

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Когда власти удалось достичь договоренностей о гуманитарных коридорах, людям удалось выехать на собственных автомобилях, и они до сих пор расценивают это как большое чудо. Разместиться в Запорожье им помогает Центр координации гуманитарной миссии компании Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Здесь вынужденных переселенцев снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.

"Люди здесь обеспечены всем: у них есть продукты и теплая вода, есть возможность постирать вещи. Есть запас лекарств и врачи, которые осматривают в первую очередь детей", – рассказал Александр Мироненко, глава Центра координации гуманитарной миссии Метинвест в Запорожье.

В Запорожье компания Метинвест может предоставить убежище для более чем 1000 человек. Места для еще двух тысяч обустраивают совместно с областными властями. Ведь сегодня, как ожидается, в город прибудут еще несколько тысяч переселенцев из Мариуполя и других городов, временно оказавшихся в блокаде или под оккупацией российских войск.

Напомним, в Запорожье молодежная организация "Молодежь Метинвеста" создала пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и нуждающихся. А в Польше в координации с Фондом Рината Ахметова компания создала гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь от европейцев. После сортировки эта помощь отправляется в гуманитарный центр в Запорожье. Первые 80 тонн помощи уже приехали в город.

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