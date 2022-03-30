В Запорожье переселенцам из Мариуполя раздадут гуманитарную помощь

Мариупольцам в Запорожье доставили партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Зеленый центр Метинвест Запорожье получил партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Это гуманитарная помощь для мариупольцев, которым удалось эвакуироваться из города.
"В это нелегкое время мы присоединились к процессу помощи Фонда Рината Ахметова. Нам пришлось изменить профиль нашей работы и сконцентрироваться на помощи людям, которые оказались в такой сложной ситуации. Мы помогаем переселенцам из разных областей и городов, в том числе эвакуированным мариупольцам" , – рассказал Александр Балаба, руководитель филиала общественного союза Зеленый центр Метинвест Запорожья.
В состав наборов входят продукты первой необходимости:
- мука;
- макароны;
- сахар тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.
Гуманитарка для Киева
Гуманитарную помощь от Фонда получают не только жители Мариуполя, но и других регионов Украины. Да, недавно партия продуктов была передана жителям Киева.
Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые продукты:
- сгущенка;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.
Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.
Ранее мы рассказывали, что в Луганскую область прибыло 4 тысячи продуктовых наборов, и писали, что больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства от Фонда Рината Ахметова.