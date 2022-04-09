В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском вертолете, БпЛА и крылатой ракете

Украинские военные уничтожают вражеские воздушные цели. Коллаж "Сегодня"

Украинские зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

Реклама

Подробности

"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные Силы скоро смогут задействовать ЗРК С-300, переданный западными странами-партнерами

"8 апреля Воздушные Силы наконец-то получают первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил", – сообщили военные.

Потери оккупантов на 8 апреля

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

личного состава – около 19 000 человек;

танков ‒ 700;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 333;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1361;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы писали: