В Винницкой области задержали группу переселенцев-диверсантов (видео)

Мужчин передали соответствующим спецслужбам. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейские Винницкой области задержали диверсионную группу, работавшую на врага.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
"Пять переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию. У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчин передали соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.
Ситуация в Виннице
- 16 марта российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Один из снарядов попал в телевышку в Виннице, из-за этого у местных жителей не работают каналы.
- В Винницкой области ВСУ сбили три ракеты оккупантов.
- В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).
- Из-под завалов на территории аэропорта "Винница", где вчера, 6 марта, оккупанты устроили обстрел, достали уже 15 человек. Есть также погибшие военные и гражданские. На месте продолжают работать спасатели.