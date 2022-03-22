В Винницкой области сбили вражескую ракету "Искандер"

Обломки российской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"
В небе над Винницкой областью сегодня, 22 марта, ВСУ сбили российскую ракету "Искандер".
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.
"Плюс одна… Искандер", — говорится в публикации.
Война в Украине 22 марта
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