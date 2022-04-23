В Васильевке вражеская ракета "Ураган" разрушила жилой дом в центре города

Под Запорожьем обстреляли населенный пункт / Фото: Коллаж: Сегодня

23 апреля оккупанты обстреляли Васильевку (Запорожская область). В жилой дом в центре города попала ракета системы "Ураган".

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

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"К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом потерпел разрушения. Данный обстрел был произведен со стороны села Бурчак, который временно находится под оккупацией, поэтому ВСУ никак не могли осуществить обстрел", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, пропагандистские СМИ врага планируют совершить очередной информационный вброс с обвинением в обстреле именно ВСУ.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

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