В Украине сегодня заработают новые гумкоридоры – маршруты

Для украинцев объявленные новые направления эвакуации. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Сегодня, 21 марта, будут работать 8 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будет отправлена в Мариуполь. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршрутам, также в колонне будут следовать частные автомобили жителей Мариуполя.
Из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье
Маршрут: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.
Из города Мангуш Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.
Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Микильское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.
Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.
Киевская область
Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршрутам. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.
Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев
Маршрут: Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.
Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка
Маршрут: Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия – Шпитки – Петрушки – Белогородка.
Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка
Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Белогородка.
Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары
Маршрут: Великая Дымерка – Богдановка – Рудня – Литки – Рожны – Пуховка – Бровары.
Луганская область
Автомобили с продуктами и медикаментами, а также автобусы для эвакуации людей будут отправлены из города Бахмут.
Маршруты: Бахмут – Лисичанск – Бахмут. Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Бахмут – Лисичанск – Горное – Бахмут.
Кроме того, в Луганской области состоится эвакуация по железной дороге. Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка, ориентировочно в 14:00.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; ул. "40 лет Победы" возле дома № 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: 11:00 – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
Донецкая область
Местные жители смогут эвакуироваться по железной дороге.
Расписание поездов на 21 марта:
- поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;
- поезд № 271/270 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);
- поезд № 273/272 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);
- поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;
- поезд № 142/141 Лозовая – Львов (время отправления уточняется).
Ранее мы сообщали, что оккупанты планируют захватить гуманитарную колонну на Харьковщине.
Также напомним, ради "красивой картинки" на ТВ оккупанты блокируют гуманитарные коридоры.