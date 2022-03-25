В Сумской области появилась "новая Чернобаевка" (фото)

ВСУ уже уничтожили БМП, танки и автомобильную технику оккупантов / Коллаж "Сегодня"

В районе города Тростянец Сумской области образовалась своя локальная "Чернобаевка". ВСУ уничтожает противника и его технику на одном и том же месте уже несколько раз.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама

Образование своей "Чернобаевки" констатирует одно из подразделений 93 бригады Холодный Яр, воюющий в районе Тростянца Сумской области.

Разбитая техника оккупантов в городе Тростянец. Фото: Министерство обороны Украины.

"На фото – разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника: здесь уже увидели в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", – говорится в сообщении.

Реклама

Разбитая техника оккупантов в городе Тростянец. Фото: Министерство обороны Украины.

Разбитая техника оккупантов в городе Тростянец. Фото: Министерство обороны Украины.

Разбитая техника оккупантов в городе Тростянец. Фото: Министерство обороны Украины.

Реклама

Разбитая техника оккупантов в городе Тростянец. Фото: Министерство обороны Украины.

Что известно про Чернобаевку

ВСУ в Херсонской области нанесли десять ударов по российским захватчикам, которые удерживали аэропорт в Чернобаевке.

Чернобаевка войдет в историю войн, – уверяет президент Украины Владимир Зеленский. Поселок в Херсонской области стал темой номер один для мемов. До этого 7 раз украинские военные нанесли удар по оккупантам, которые каждый раз показывали свою бездарность.

Ранее мы писали: