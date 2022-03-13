В Скадовск заехала колонна оккупантов, окопались в детском лагере – мэр

Военные РФ вернулись в Скадовск / Фото: Коллаж: Сегодня

В Скадовск Херсонской области заехала колонна российских оккупантов, они разместились в одном из детских лагерей.

Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в Facebook.

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"Друзья, на вечер 13 марта такие новости. После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска. Днем снова заходили в здание городского совета", - написал мэр.

В то время работников там не было. В остальном ситуация без изменений.

"Скадовск – это Украина", – добавил мэр.

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Напомним, что 9 марта в СМИ появилась информация, что оккупационные войска РФ вошли в украинский город Скадовск в Херсонской области. В соцсетях появилось видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта. Однако уже 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что "русского мира" в его населенном пункте нет.

Переговоры с РФ

Украина уже подготовила свои предложения для переговоров с Россией. На конкретные результаты возможно выйти уже за считаные дни. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши предложения на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия это уже понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать. Я думаю, что на какие-либо конкретные результаты мы выйдем буквально в считаные дни", – говорит Михаил Подоляк.

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