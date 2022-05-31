В Северодонецке уличные бои, ВСУ защищают город, но ситуация сложная – Гайдай

ВСУ продолжают держать оборону Северодонецка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Северодонецке очень сложная. Часть города контролируется россиянами. Однако свободно продвигаться по городу они не могут – ВСУ еще остаются в населенном пункте.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении полного контроля над Северодонецком. Также враг планирует операцию по зачистке территории окрестных сел.

Кроме того, Гайдай сообщил, что раненых волонтеров удалось вывезти из Северодонецка. Однако с пропавшими врачами из обстрелянной "скорой" нет связи уже третьи сутки.

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По словам Гайдая, за минувшие сутки в Северодонецке повреждены 12 домов. В то же время он отметил, что невозможно установить точное количество жертв в городе за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики.

"Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены", – заявил Гайдай.

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Российские войска штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Ниркового. Сейчас там идут бои.

Кроме того, отбиты восемь атак врага, уничтожен танк, уничтожены четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля.

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