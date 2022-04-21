В Северодонецке оккупанты уничтожили все продовольственные склады (фото)

Оккупанты оставили местных жителей без продовольствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасено пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Обо всем этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Непригодны для жизни в этих двух (населенных пунктах) еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", – рассказал Гайдай.

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По его словам, возгорание хозяйственных построек и автомобилей происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно.

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"В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек", – рассказал он.

Ситуация в Луганской области