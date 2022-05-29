В РФ поджимают сроки! Жданов предсказал жесткий разгром оккупантов в Херсоне

Оккупанты РФ не смогут построить военные базы во временно оккупированной Херсонской области, и в этом Украине поможет ленд-лиз.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в утреннем шоу "Утро с Украиной" на YouTube-канале "Украина 24".

"Российская Федерация будет пытаться там (в Херсонской области. – Ред.) создать какие-либо опорные организации или опорную систему, на которой будет строиться оборона. И действительно, они в Херсонской области сегодня оборудуют позиции для того, чтобы защищать эти рубежи, которые они захватили. Но я скажу так, что они не успеют построить базу – это не один год, создать военную базу. Это первое. И второе, если ленд-лиз сработает так, как мы ожидаем, у нас будет огневое преимущество, что позволит нам выбить их уже с позиций, которые они будут защищать. И потому освобождение территорий, оно как бы не обсуждается, а оно будет осуществлено силами Вооруженных сил с помощью западного оружия", – сказал он.