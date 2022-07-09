В РФ бесследно исчезают тысячи похищенных в Украине людей. Что пишут западные СМИ

В РФ начали загадочным образом пропадать украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. В РФ начали исчезать украинцы, которые в ходе боевых действий вынуждены были покинуть Украину.

Сайт Сегодня предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украинцы стали пропадать на территории РФ

The Economist пишет, что из России исчезает огромное количество украинцев. Тысячи людей, похищенных оккупантами, исчезли в изгнании, тюрьмах или были убиты. Русские похищают людей, чтобы заставить замолчать инакомыслие.

США передадут Украине оружие для победы над РФ

The Washington Post пишет, что США отправляют в Украину высокоточные артиллерийские снаряды. В Пентагоне заявили, что это должно усилить способность Украины атаковать российские военные активы.

The Wall Street Journal пишет, что США должны дать украинцам оружие, которое им нужно и дать шанс выиграть эту войну, от которой зависит выживание Украины и безопасность Запада.

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Россия стягивает все силы для будущих наступлений на Украину

Reuters пишет, что Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций. Большая часть новых российских пехотных подразделений, вероятно, разворачивается с бронированными машинами МТ-ЛБ, взятыми из долгосрочного хранения, в качестве основного транспорта.

ВСУ используют новую тактику атак оккупантов

Der Spiegel пишет, что с началом войны украинские войска встретили русских оккупантов множеством идей. Еще раз в этой войне изобретатели придумали новую технику для атак с гражданских дронов.