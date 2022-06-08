В разведке рассказали, сколько тел погибших защитников Мариуполя удалось вернуть

Большинство из погибших — героические защитники Азовстали/Фото: коллаж: "Сегодня"
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными возвращает тела погибших защитников Мариуполя, которых убили российские оккупанты.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
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"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали. Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями", — говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что штаб работает над тем, чтобы вернуть каждого умершего защитника.
"Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", — подчеркнули в ГУР.
Ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе оккупанты уничтожают доказательства военных преступлений, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах.
- Военные РФ расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ.
- Также в городе зафиксированы факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.
- В то же время в Мариупольском районе оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, отказавшихся сотрудничать. В тюрьме в Еленовке находится несколько десятков волонтеров.
- Жителей Херсона будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы.