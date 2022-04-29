В Пентагоне рассказали, какие города Украины попытаются захватить оккупанты

Разведка США внимательно следит за передвижением техники России / Коллаж "Сегодня"
В Пентагоне считают, что на Донбассе российские войска начали продвижение к Славянску и Барановке в рамках своих планов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Что известно
Российские силы "похоже, продвигаются" к Славянску и Барановке, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США. Он добавил, что россияне осуществляют "постепенное, неравномерное, медленное продвижение к юго-востоку и юго-западу от Изюма". При этом противник использует дальнобойный огонь.
"Мы видим, что они используют артиллерию и некоторые авиаудары перед наземным продвижением и поэтому их наземные действия являются довольно медленными, потому что артиллерия и авиаудары, которые они наносят по украинским позициям, не имеют нужного эффекта", – отметил чиновник.
По словам источника, украинцы оказывают сопротивление агрессорам, что мешает российским оккупантам быстро занять новые населенные пункты.
Обстановка
- Очередной перехват телефонного разговора российского солдата с его матерью свидетельствует, что непрошенные гости не хотят идти в бой и ищут возможность вернуться на территорию России.
- В Луганской области два сотрудника ГСЧС получили ранения во время работы – они попали под обстрел российских оккупантов.
- Разведка Минобороны Великобритании также отметила, что российская армия продолжает свое продвижение на Донбассе. Однако это происходит медленно и с потерями.