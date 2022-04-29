В Пентагоне рассказали, какие города Украины попытаются захватить оккупанты

Разведка США внимательно следит за передвижением техники России / Коллаж "Сегодня"

В Пентагоне считают, что на Донбассе российские войска начали продвижение к Славянску и Барановке в рамках своих планов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Что известно

Российские силы "похоже, продвигаются" к Славянску и Барановке, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США. Он добавил, что россияне осуществляют "постепенное, неравномерное, медленное продвижение к юго-востоку и юго-западу от Изюма". При этом противник использует дальнобойный огонь.

"Мы видим, что они используют артиллерию и некоторые авиаудары перед наземным продвижением и поэтому их наземные действия являются довольно медленными, потому что артиллерия и авиаудары, которые они наносят по украинским позициям, не имеют нужного эффекта", – отметил чиновник.

По словам источника, украинцы оказывают сопротивление агрессорам, что мешает российским оккупантам быстро занять новые населенные пункты.

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