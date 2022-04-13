В особняке Пинчука под Киевом разместили военный госпиталь

Долгие годы никто не жил в этом особняке, теперь тут живут волонтеры / Коллаж "Сегодня"

Защитники Киева, среди которых Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова, разместили свой штаб в особняке Виктора и Елены Пинчук, который стоял законсервированным много лет на Вышгородском направлении под столицей. В отличие от хозяев других помещений, в том числе братьев Суркисов, Пинчуки согласились помочь защитникам Киева.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Что известно

Через час после того как люди в военной форме зашли в стоящее без жильцов большое здание, с ними связался лично Пинчук. Стороны оговорили условия и таким образом мобильный госпиталь получил штаб с согласия сторон.

Здесь появились медикаменты, разложенные на бильярдном столе, у бассейна – ящики с медицинским оборудованием, а во дворе – скорые, которые выезжали для оказания помощи пострадавшим от оккупации городов и поселков в Киевской области и продолжают выезжать на восток.

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После того, как российские войска были отброшены от Киева, у этого штаба появилась еще одна функция – доставка помощи людям, которые месяц пробыли под оккупацией, а сейчас все еще живут без света, газа и воды.

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"Мы сначала договорились, что займем особняк Медведчука. И это было справедливо, он враг Украины и то, что было украдено у народа, должно работать на народ. Однако жить там невозможно, потому что там не закончился ремонт. Мы оказались в этом доме и через час был звонок от Виктора. Мы очень быстро договорились, что остаемся здесь по согласию сторон. А желающих было много, морская пехота, например. Официально дом принадлежит дочке второго президента Украины Леонида Кучмы. Но сейчас, я чувствую, у нас появилось разное понимание "по согласию сторон" нашего джентльменского договора. Нам предлагают покинуть помещение", – рассказал начальник Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко.

На сегодняшний день в особняке живут волонтеры-медики, которые круглосуточно выезжают на экстренные случаи. Среди нынешних обитателей особняка – две гражданки Канады. Ожидают волонтера из США. Тут же организован большой склад медицинских препаратов и оборудования.

Усадьба Медведчука