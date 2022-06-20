В оккупированном Донецке гремят мощные взрывы: что происходит (фото, видео)

В городе обесточено 15 трансформаторных подстанций. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Донецке снова неспокойно. Сообщается о том, что горит и взрывается очередной склад с боеприпасами.

Об этом пишут в Telegram-каналах.

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Что происходит

Кроме этого, сообщается, что обесточено 15 трансформаторных подстанций.

"Без электричества остались 2700 абонентов Азотного", – говорится в сообщении.

Также опубликованы фото с места взрыва:

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Донецк снова обстреляли оккупанты – сообщалось, что Ленинском районе по улице Куйбышева в результате попадания снарядов в автогаражи произошло масштабное возгорание. Также 13 июня жители Донецка сообщили о 10 ударах. Так, были раненые и жертвы – в результате вражеских атак погибли женщина и ребенок.