В Одесской области ПВО сбила ракеты

ВСУ "приземлили" ракеты, несшие смерть мирным городам. Коллаж "Сегодня"

Во время обстрела Одесской области оккупанты попытались поразить объекты критической инфраструктуры. Системы ПВО сбили ракеты.

Об этом сообщает Оперативное командование "ЮГ".

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"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты", - говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Орки обстреляли "Искандерами" Одесскую область с территории оккупированного Крыма

Орки открыли ракетный огонь с территории оккупированного Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

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Россияне идут в суд из-за войны

В Российской Федерации началась практика представления в суды заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, зафиксирован случай подачи в суд на командира в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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