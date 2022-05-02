В Одессе из-за ракетного удара погиб 15-летний ребенок

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе / Коллаж "Сегодня"

Из-за ракетного удара в Одессе сегодня, 2 мая, поврежден дом, в котором на момент атаки находились 5 человек. Из-за обстрела погиб 15-летний ребенок, еще одна несовершеннолетняя с ранениями попала в больницу.

Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

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С другими людьми, которые были в здании, работают психологи ГСЧС.

"После ликвидации пожара на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа ГУ ЧП в Одесской области", – говорит Наталья Гуменюк.

Также рядом находится религиозное сооружение, которое тоже пострадало во время обстрела. Из-за взрывной волны в здании вылетели окна.

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Почему в Одессе сирена иногда срабатывает после взрыва

Одесситы обратили внимание, что во время обстрелов Одессы с применением крылатых ракет типа "Оникс", стартующих с мобильных береговых комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, сигналы воздушной тревоги раздаются не вовремя, есть факты, что сигнал раздается уже по прилету.

Советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, что это связано с особенностями такого типа ракет. Они летят на очень большой скорости 2 маха (2500 км/ч) и на критически малой высоте, поэтому с момента обнаружения до прилета проходят считаные минуты.

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