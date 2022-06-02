В Одессе и Николаеве слышны взрывы – что известно

РФ выпустила ракеты по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в четверг, 2 июня, в Одессе и Николаеве прогремели взрывы. По словам очевидцев, "прилетело" несколько ракет. Взрывы было слышно в разных районах.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно?

Около 05:48 взрыв раздался в Одессе. Официального подтверждения информации пока нет, но отбой воздушной тревоги был объявлен уже в 06:19.

В Николаеве около 05:55 местные жители слышали сразу несколько взрывов в разных районах города. Сейчас детали уточняются.

По словам очевидцев, над Николаевом видели 4 ракеты. Минимум одну из них сбили.

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Над Николаевом видели ракеты

Ким сказал, когда жители Николаевской области смогут вернуться домой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.

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"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хотя город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Пока ВСУ их оттолкнут. Сейчас активная фаза защиты. Оккупанты в панике бегают, вывозят награбленное. Потом еще раз обсудим этот вопрос", – сказал Ким.

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