В Николаевской области ВСУ мощно ударили по складам оккупантов

ВСУ ударили по захватчикам/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ с авиации нанесли удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском районе Николаевской области. Один склад удалось уничтожить.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды в день атаковал позиции ВСУ в районе административной границы Херсонской и Николаевской областей. Потерь нет.

Пытаясь разведать позиции украинской армии в Херсонской области, оккупационные войска запустили беспилотник "Орлан-10", который силами расчета переносного ЗРК был сбит.

В сутки подтвержденные потери противника составили 47 солдат и офицеров, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также три единицы бронированной техники.

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Где ВСУ ведут успешное контрнаступление?

Национальная гвардия Украины заявила об успехах наших защитников по отражению оккупационных войск РФ под Херсоном. Детали обещают обнародовать позже. Об этом сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский.

"Что касается Херсонского направления, то там идет наша успешная контрнаступательная операция", – коротко сказал он.

Старский подчеркнул, что подробнее об успехах украинских воинов относительно освобождения от врага временно оккупированных территорий Херсонской области расскажут "несколько позже".

В частности, отметил представитель Нацгвардии, когда будут результаты, по которым можно будет поделиться с общественностью.

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"Сейчас стоит набраться терпения и подождать немного", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что означает уход ВСУ из Лисичанска. Также мы писали, что российские оккупанты "подарили" ВСУ интересный трофей.