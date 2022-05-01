В Николаевской области оккупанты уничтожили 600 кг удобрений, возник пожар

Оккупанты обстреливают Николаевскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. 1 мая враги осуществили артиллерийско-минометные обстрелы региона и попали в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

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Как стало известно, в результате обстрелов около 600 кг удобрений взорвались и возник пожар.

"Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", – заявили в ведомстве.

Удар по Николаевской области

Ранее мы писали, что в Николаеве прогремел взрыв, пользователи Сети сообщали о розовом столбе дыма. Визуально он был похож на гриб. Позже информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

В сообщении он намекнул на то, что "прилет" был по объекту с удобрениями.

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"Оккупанты против украинских удобрений", – написал Ким.

Позже он отметил, что "туча уже белая". После проверки глава области заявил, что "воздух чист".

"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", – добавил глава ОВА.

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