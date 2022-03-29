В Николаеве оккупанты ударили по жилому дому

Николаев обстреляли. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве войска РФ утром 29 марта обстреляли жилое здание. Сейчас ведется спасательная операция.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

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"Разбираемся, спасаем. Мудаки редкие. Это ужас. Дождались пока люди выйдут на работу – ударили в жилое здание, а я проспал, но повезло сейчас", – сказал он в видео.

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