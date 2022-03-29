В Николаеве оккупанты ударили по жилому дому

Николаев обстреляли. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаеве войска РФ утром 29 марта обстреляли жилое здание. Сейчас ведется спасательная операция.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.
"Разбираемся, спасаем. Мудаки редкие. Это ужас. Дождались пока люди выйдут на работу – ударили в жилое здание, а я проспал, но повезло сейчас", – сказал он в видео.
Обстановка в области
- Ночью 24 марта ВСУ сбили самолет и одну крылатую ракету врага. Летело не в Николаевскую область, а в сторону Кривого Рога.
- 23 марта стало известно, что по Николаевской области российские оккупанты все чаще запускают ракеты с кораблей, базирующихся в Севастополе. Поэтому в регионе чаще стали звучать сигналы воздушной тревоги.
- Из перехватов СБУ стало известно, что военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которые ведут бои на Николаевщине, терпят поражение, находятся в осаде и деморализованы. Им страшнее, чем было в Чечне.
- 15 марта стало известно, что в Витовском районе Николаевской области пропали староста Николай Струтинский и глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. До сих пор о них ничего не известно.