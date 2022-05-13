В Минфине рассказали, сколько денег потратили на военные нужды

Марченко рассказал, что Украина потратила более 8 млрд долларов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Украине с 24 февраля пришлось направить 8,3 млрд долларов на военные нужды.

Об этом сообщает Reuters.

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Как рассказал Марченко, 8,3 млрд долларов были направлены "на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев". Конкретные статьи расходов он не привел.

По его словам, в апреле правительство смогло собрать только 60% налоговых поступлений. В мае-июне правительство сможет собрать только 40-50% налогов, считает министр. Он добавил, что Украина нуждается в увеличении иностранной финпомощи, поскольку страна много денег тратит на экстренные нужды.

Украине придется еще сто лет бороться с последствиями войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине может понадобиться около ста лет для преодоления последствий войны, которую развязала Россия.

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"Тот, кто живет в Германии, знает, что упавшие здесь во время Второй мировой войны бомбы находят и сегодня. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия: все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в земле", — сказал Шольц.

Кроме того, канцлер отметил, что российская захватническая война — это не только война против Украины, но и "война с последствиями для всего мира", имея в виду рост цен на энергоносители и продукты питания, угрозу голода в бедных странах.

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