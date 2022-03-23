В Мелитополе похитили 75-летнего отца журналистки, которая не хотела сотрудничать с оккупантами

Журналистке предлагали сотрудничать с оккупантами / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты ворвались в дом журналистки и директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой и похитилиее 75-летнего отца. Состояние и местонахождения мужчины пока неизвестно. Журналистка уже обратилась в полицию.
Об этом пишет Суспільне.
В доме были только родители журналистки. Сама Светлана Зализецкая уехала из Мелитополя после беседы с Галиной Данильченко, которая провозгласила себя исполняющей обязанности "мэра" города.
"У моего отца был инсульт, у мамы обширный инфаркт с остановкой сердца. Я не знаю, как они это переживут. Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Я не планирую идти, потому что я уехала из города, после беседы с Галиной Данильченко, которая через несколько дней после нашего разговора провозгласила себя исполняющей обязанности "мэра" города", – говорит Светлана Зализецкая.
Галина Данильченко предлагала журналистке сотрудничество с оккупантами, рассказывала о перспективах. Однако после этой беседы Светлана Зализецкая решила уехать из города, потому что не хочет сотрудничать с россиянами.
Похищения в Запорожской области
11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра стало известно со слов очевидцев. Оккупанты пытали Ивана Федорова, однако 16 марта мэра освободили во время спецоперации.
В это время в Мелитополе россияне назначили исполняющим обязанности мэра Галину Данильченко, которая предложила "начать жить по-новому". Она сразу обратилась к жителям с просьбой "не сопротивляться" оккупантам.
13 марта российские военные похитили также мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, а также первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка.
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