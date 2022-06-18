В Мелитополе оккупанты хотят ввести смертную казнь: кто под угрозой

Оккупанты совсем обнаглели. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе местные коллаборанты, которые дорвались к власти, заявили о необходимости введения смертной казни. В эфире пропагандистского российского ТВ это было преподнесено как инициатива жителей.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

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Применение смертной казни хотят вернуть к "военным преступникам", определять кто это будут оккупанты. Отмечается, что "террористами" оккупационная власть, в частности заявивший о необходимости смертной казни Владимир Рогов, называет всех украинских военных и тех, кто выступает в поддержку Украину. Именно их он призывает приговорить к смертной казни или пожизненному заключению. Для профанации закона обвинения в "военных преступлениях" должно выноситься якобы судом. Но они в Мелитополе и районе не работают, сообщают местные журналисты.

Кроме судов в городе не работают и другие учреждения правопорядка. В частности — контроль за правилами дорожного движения. Оккупанты решили сами за этим следить — и решили начать со страховки, продлить которую возможности нет, а за ее отсутствие — с водителей "гребут" деньги.

Тем временем на блокпостах в Мелитополе водителям вручают наклейки с логотипом Таврийской губернии, идею которой российские оккупанты активно продвигают в захваченной части Запорожской области. Выдача происходит строго с регистрацией паспортных данных.

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Ранее мы сообщали, что мэр Мелитополя рассказал, куда от города отбросили захватчиков.

Также напомним, как оккупанты грабят украинских фермеров.