В Мариуполе пограничники нашли в смартфоне и музыкальной колонке маячки для корректировки огня

Военнослужащие Госпогранслужбы защищают город. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе украинские пограничники разоблачили попытку корректировка огня с помощью маячков, замаскированных в ценные гаджеты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Что произошло

Пограничники заметили остановившийся гражданский автомобиль у позиций сил обороны Украины. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку – в каждом из этих устройств были спрятаны сигнальные передатчики, которые пограничники уничтожили на месте.

"Военнослужащие Госпогранслужбы пограничного отряда и отряда морской охраны защищают город с первых дней и вместе с бойцами ВСУ и Нацгвардии дают отпор военным преступникам, которые со всех сторон оцепили и ведут огонь по городу", – указали в службе.

В Мариуполе оккупанты разбомбили школу искусств

В Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором были люди.

"Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, где от обстрелов прятались около 400 жителей города – женщины, дети и пожилые люди", – сообщает Мариупольский горсовет.

В результате обстрела здание было разрушено, под завалами находятся люди.

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