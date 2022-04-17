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В Мариуполе оккупанты запрещают ходить по городу без "спецпропуска"

Валентина Шаповал
17 апреля, 15:26
Российские военные обязывают людей оформить пропуска на передвижение по городу

Оккупанты принуждают людей оформить разрешения на передвижение / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обязали жителей Мариуполяоформить пропуск для передвижения по городу.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, пишет Украина 24.

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"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице", – говорит Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

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