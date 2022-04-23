В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших украинцев в пластиковых мешках – советник мэра

Оккупанты проводят "зачистку" в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

Затем, по наполнению, вывозят в Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

К "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

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"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище", – подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе РФ могла использовать смешанный с химикатами слезоточивый газ – США

В Мариуполе российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Как рассказал Карпентер, пока изучаются сообщения о том, что РФ применила химические вещества при атаке на Мариуполь.

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"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешав с химическими веществами, способными вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", – заявил он.

По его словам, такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Карпентер добавил, что информация о военных преступлениях РФ была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, у которых есть или может быть юрисдикция в будущем".

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