В Мариуполе оккупанты целенаправленно обстреляли здание с красным крестом – "Азов"

"Азов" сообщил об очередном военном преступлении РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе оккупанты целенаправленно обстреляли дом, который обозначен знаком Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщили в Telegram-канале "АЗОВ-Мариуполь".

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"Российские оккупанты в очередной раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста. Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, обозначенное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из самых дерзких военных преступлений", – говорится в сообщении.

Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

"Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами", – добавили в сообщении.

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Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.

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Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

Отправляйте документы, фото, аудио- и видеофайлы на электронный адрес:

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