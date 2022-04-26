В Луганской области оккупанты снова ударили по мирному населению (фото)

Оккупанты обстреляли мирное население / Коллаж "Сегодня"

17 раз россияне обстреляли мирное население за минувшие сутки в Луганской области. Также продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Украинские военные отбили шесть атак врага.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная община.

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

"Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горском. Информацию о вероятных жертвах проверяем", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

За минувшие сутки украинские военные отбили шесть атак врага. ВСУ уничтожили:

4 танка,

5 артиллерийских систем,

13 единиц бронированной техники,

15 единиц автомобильной техники,

2 топливозаправщика,

1 зенитную установку.

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

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Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Ситуация в Луганской области