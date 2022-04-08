В Краматорске на вокзал прилетело две ракеты, десятки погибших

Враг ударил по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы России совершили ракетную атаку железнодорожный вокзал в Краматорске. Как известно сейчас там продолжается эвакуация граждан.

Об этом в Telegram-канале сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Александр Камишин.

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"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал он.

В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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Оккупанты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей.

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Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицу и массово скрываются.

6 апреля военный эксперт полковник СБУ и МВД Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно готовить атаку на Киев.

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.