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В Киевской области оккупанты обстреляли автомобиль: погибли супруги (фото)

Владимир Козырь
12 марта, 22:38
Оккупанты продолжают убивать мирных людей

Оккупанты совершили очередное преступление/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль. В результате инцидента погибли супруги.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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На трассе между Липовкой и Калиновкой враг открыл огонь по автомобилю жителей Макарова, пытавшихся выехать из блокады. В результате обстрела 63-летний мужчина и его 31-летняя жена погибли на месте.

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