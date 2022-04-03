В Киевской области нашли мертвыми старосту села и ее мужа

Старосту Мотыжина и ее мужа нашли мертвыми. Коллаж "Сегодня"

После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых оккупанты похитили 23 марта.

Об этом сообщает поселковый голова Макарова Вадим Токарь в Telegram.

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"Печальная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятых в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", - сообщил Токарь.

Ранее родственники семьи сообщали, что 23 марта российские военные похитили главу села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. 26 марта Офис генпрокурора сообщил, что из-за похищения российскими оккупантами старосты Мотыжина начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Безопасно ли возвращаться домой?

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили города в Киевской области, их жителям возвращаться рано. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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"ВСУ освобождают населенные пункты Киевской области от оккупантов. Это отличные новости. Но возвращаться в города еще рано", – отметил Кулеба.

В настоящее время будут продолжены работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминированию.

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