В Киевской области на двое суток ввели усиленный комендантский час

Местных жителей просят не выходить на улицу / Фото: Коллаж: Сегодня
Комендантский час усилен в населенных пунктах, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля. В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться на транспорте и пешком. Жители могут выходить на улицу только во время сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие", – напомнил Павлюк.
По его словам, ограничения вводятся чтобы устранить последствия российской агрессии и разминировать территории.
Комендантский час в регионах
- В Запорожье вводят непрерывный комендантский час на двое суток. Он продлится до 4 апреля. Комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00.
- В Житомирской области комендантский час сделали на час позже – с 21:00 и до 06:00. Кроме того, также время комендантского часа изменили и в Киеве.
- В Ровенской области отменили светомаскировку. В комендантский час в области больше не будут выключать свет на улицах и квартирах.