В Киеве оккупанты обстреляли жилой квартал

Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе.

Об этом сообщает КГГА.

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На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

Ситуация в Украине 18 марта