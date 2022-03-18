В Киеве оккупанты обстреляли жилой квартал

Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе.
Об этом сообщает КГГА.
На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.
Ситуация в Украине 18 марта
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