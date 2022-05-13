В Киеве начался первый суд над оккупантом: в чем его обвиняют

Оккупанта обвиняют в убийстве / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Киеве началось первое судебное заседание по делу российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Об этом пишет Украинская правда.

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13 мая коллегия Соломенского райсуда Киева назначила производство к рассмотрению. Следующее заседание состоится 18 мая.

Оккупанту выдали бесплатного адвоката и переводчицу. Ему инкриминируют две статьи: убийство и нарушение законов и обычаев войны.

Пока ни подсудимый, ни защитник не озвучивали свою позицию.

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Как пишет УП, прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что Шишимарин признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Прокурор заявил, что вину военного РФ доказывают не только его слова, но и экспертизы и свидетельские показания. Следствие также изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в машине.

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Что было раньше

21-летний Вадим Шишимарин служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он был командиром отделения танковой дивизии. Следствие выяснило, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Позже Шишимарина взяли в плен.

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