В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек — глава ОВА

Синегубов о ситуации в Изюме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в марте, обнаружили тела 44 погибших местных жителей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.
"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!" " – написал председатель ОВА.
Обстановка на Изюмском направлении
- Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Изюмское направление самое важное из всех, но там еще не началось ожидаемое всеми наше контрнаступление. Это же направление военный эксперт называет самым сложным.
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на днях сказал, что наступление оккупантов на Изюм уже провалено.
- 5 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается улучшить позиции в районе Изюма, при этом захватив Рубежное и Попасную.