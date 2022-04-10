В Ирпене солдаты РФ сожгли и порвали сотни Библий (фото)

Оккупанты уничтожали книги / Коллаж "Сегодня"

Сотни Библий сожгли, а также порвали и разбросали на улице российские военные в Ирпене Киевской области.

Об сообщила Facebook написала Татьяна Козицкая.

Реклама

"Город Ирпень. Сожженные Библии ордой. Что взять с сатанистов. А русские лжепастыри благословляют этих бесов на такое. Бесовские слуги, а не слуги Божьи эти люди", – говорится в сообщении.

На фото видно пепел от сожженных книг, а рядом находятся сотни порванных Библий.

Сожженные и порванные Библии в Ирпене. Фото: Татьяна Козицкая

Реклама

Обстановка в Ирпене

Ранее мы писали: