В Хмельницкой области сбили крылатую ракету РФ

Ночью атаковали территорию Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью украинские военные сбили одну из крылатых ракет оккупанта. Она должна была атаковать объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад".

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Ракету удалось сбить с украинского истребителя ракетой класса "воздух-воздух".

Как сообщалось, ночью на территории Хмельницкой области оккупанты нанесли 3 удара по промышленным объектам. Пожар уже локализован спасателями.

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове

Российские военные в очередной раз нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области 29 марта. Из-за обстрелов были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

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"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ і, очевидно, Бог бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв", – йдеться у повідомленні.

Оккупанты полностью уничтожили все запасы горюче-смазочных материалов.

"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.

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