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В Херсонской области ВСУ отбили у военных РФ село Гусаровку (фото)

Наталья Магдык
27 марта, 12:47
В ходе ожесточенных боев в Гусаровке ВСУ удалось уничтожить около 60 единиц российской военной техники и сотню оккупантов

Защитники освободили Гусаровку / Фото: Коллаж: Сегодня

От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от города Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава, так и техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают Вооруженные силы Украины.

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"Гусаровка была оккупирована двумя батальонно-тактическими группами (БТГр) российской армии, усиленными спецназом. Однако это россиянам не помогло", – говорится в сообщении.

По информации ВСУ, украинские военные уничтожили более 60 единиц вражеской техники потери личного состава уточняются, их более сотни.

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ВСУ освобождают территории Украины от армии РФ

  • 27 марта ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка. Также украинские военные обезвредили более 80 единиц живой силы врага.
  • 26 марта наши воины освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Кроме того, в Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.
  • 25 марта в результате молниеносного контрнаступления украинские вооруженные силы освободили от оккупантов бывший районный центр, а ныне большой поселок городского типа Нововоронцовка, который находится практически на границе с Днепропетровской областью.
  • 22 марта украинские военные в Киевской области освободили поселок Макаров и там подняли украинский флаг.
  • 17 марта ВСУ освободили село Посад-Покровское Херсонской области и разбили колонну оккупантов.
  • 7 марта серьезную победу одержали ВСУ на Харьковском фронте – от оккупантов освобожден Чугуев.