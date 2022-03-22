В Херсонской области оккупанты планируют ввести рубли — заявление депутата

В РФ хотят навязать Херсонщине российскую валюту / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты собираются ввести в Херсонской области в обращение российские рубли с апреля — об этом заявил депутат облсовета Сергей Хлань.

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону", — написал он.

По его словам, планы о создании "ХНР" в Херсонской области отправятся вслед за российским кораблем.

"Призыв игнорировать расчет в рублях, во-первых, рубли – это никчемная бумага, а главное – Херсонщина – это Украина!" заявил депутат.

Ситуация в Херсоне