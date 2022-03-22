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В Херсонской области оккупанты планируют ввести рубли — заявление депутата

Мария Николаенко
22 марта, 23:50
Россия пытается втянуть область Украины в рублевую зону

В РФ хотят навязать Херсонщине российскую валюту / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты собираются ввести в Херсонской области в обращение российские рубли с апреля — об этом заявил депутат облсовета Сергей Хлань.

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону", — написал он.

По его словам, планы о создании "ХНР" в Херсонской области отправятся вслед за российским кораблем.

"Призыв игнорировать расчет в рублях, во-первых, рубли – это никчемная бумага, а главное – Херсонщина – это Украина!" заявил депутат.

Ситуация в Херсоне

  • 21 марта российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Есть пострадавшие.
  • Вооруженные силы Украины постоянно уничтожают технику российских оккупантов, которую они стягивают на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
  • В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, у людей на данный момент нет возможности эвакуироваться.
  • При этом новые фашисты продолжают заниматься мародерством в городе. Так, в одном из районов Херсона они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин. Видео очередного варварства попало в интернет.
  • В Херсонской области на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.