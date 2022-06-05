В Херсонской области оккупанты начали спецоперацию "Массовый отжим" – перехват СБУ

Оккупационные власти «отжимают» бизнес у местных предпринимателей. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти в Херсонской области "отжимают" частный бизнес у местных предпринимателей. Оккупанты хотят присвоить региональные АЗС, чтобы через них продавать завезенное из Крыма горючее.

Об этом свидетельствует разговор между "гауляйтером" Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником "председателя" Крыма Рустемом Ниметуллаевым, который перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.

Реклама

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", — предлагает Ниметуллаев. Генический "гауляйтер" охотно соглашается с предложением, но переживает, чтобы "бабло из-под носа не увели…", потому что не хочет остаться без дополнительного "заработка".

"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь, в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" — говорит коллаборант.

Поэтому идеи "русского мира" рассчитаны разве что на зрителей российского ТВ, а украинские территории им нужны, чтобы грабить нашу страну в промышленных масштабах, подчеркивают в СБУ.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":