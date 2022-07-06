В Херсоне взрывы и черный дым: что горит

В Херсоне поднимается столб дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Херсоне виден дым. Очевидцы говорят – в районе ж/д вокзала. До этого в городе раздался взрыв, передает "Суспільне Херсон".

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что у железнодорожного вокзала уничтожили склады военных РФ.

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Фото: Общественное Херсон

Также сообщается, что были слышны взрывы и в Скадовске. Есть информация, что там накрыли российскую военную базу.

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Фото: Общественное Херсон

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке зафиксированы прилеты снарядов и пожар. В результате обстрела в городе начался сильный пожар в Азотном микрорайоне города.

Известно о 17 "прилетах". О пострадавших пока не сообщается.