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В Харьковской области ВСУ уничтожили три вражеских танка (фото/видео)

Наталья Магдык
4 мая, 15:42
93-я ОМБр "Холодный Яр" под Харьковом уничтожила три танка российских военных

ВСУ уничтожили вражеские танки на юге Харьковской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили вражескую технику. Видео разместили ВСУ в Telegram-канале.

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"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как горят танки оккупантов", – подписали они видео.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1077 (+15);
  • боевых бронированных машин – 2610 (+43);
  • артиллерийских систем – 491 (+16);
  • РСЗО – 163 (+1);
  • средств ПВО – 81 (+1);
  • самолетов – 194 (+0);
  • вертолетов – 155 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);
  • корабли/катера – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
  • специальная техника – 38 (+0);
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

Отмечается, что самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.