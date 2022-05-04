В Харьковской области ВСУ уничтожили три вражеских танка (фото/видео)

ВСУ уничтожили вражеские танки на юге Харьковской области / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили вражескую технику. Видео разместили ВСУ в Telegram-канале.
"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как горят танки оккупантов", – подписали они видео.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1077 (+15);
- боевых бронированных машин – 2610 (+43);
- артиллерийских систем – 491 (+16);
- РСЗО – 163 (+1);
- средств ПВО – 81 (+1);
- самолетов – 194 (+0);
- вертолетов – 155 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);
- корабли/катера – 10 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);
- специальная техника – 38 (+0);
- крылатые ракеты – 87 (+3).
Отмечается, что самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.