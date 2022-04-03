В Харьковской области оккупант изнасиловал и порезал ножом женщину, угрожая убить ребенка

Военный РФ изнасиловал жительницу Малой Рогани / Фото: Коллаж: Сегодня

В Малой Рогани Харьковской области российский военный изнасиловал женщину, угрожая убить ее ребенка.

Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Human Rights Watch о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.

Реклама

Согласно отчету, 31-летняя Ольга 13 марта вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями Малой Рогани находились в школе. В ночь на 14 марта в помещение ворвался российский военный, вооруженный автоматом и пистолетом. По словам женщины, солдат выстроил людей в шеренгу, поставил на колени и угрожал расстрелять.

Через несколько часов россиянин вывел Ольгу в школьный класс, наставил пистолет, приказал раздеться и, держа оружие у головы женщины, принудил к оральному сексу и изнасиловал ее.

"Два раза он выстрелил в потолок и сказал, что это даст мне больше "мотивации", – рассказала пострадавшая.

Россиянин рассказал Ольге, что ему 20 лет и что женщина напоминает ему девушку, с которой он ходил в школу.

Реклама

Согласно отчету, русский солдат достал нож и приказал женщине делать то, что он говорит, если она хочет снова увидеть своего ребенка.

Солдат снова изнасиловал ее, приставил к горлу нож и разрезал кожу на шее. Он также порезал ей щеку ножом и отрезал часть волос. Он ударил ее книгой по лицу и несколько раз дал пощечину.

14 марта солдат ушел, а женщина с семьей пешком смогла дойти до Харькова, где волонтеры предоставили ей базовую медицинскую помощь. Пострадавшая планирует обратиться в прокуратуру.

Реклама

"Мне повезло, что я жива", – сказала женщина.

Также в Human Rights Watch получили еще три заявления о сексуальном насилии со стороны российских военных в селах Черниговской области и Мариуполе.

Украина возбудила тысячи дел из-за военных преступлений оккупантов

Офис генерального прокурора Украины начал почти 3,5 тысячи уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.